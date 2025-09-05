Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր մեքենայից թմրանյութ ու ատրճանակ նետած տղամարդուն ոստիկանները դեռ չեն հայտնաբերել

Միացյալ Նահանգներում նորանշանակ դեսպան Նարեկ Մկրտչյանի եղբոր մեքենայից թմրանյութ ու ատրճանակ նետած տղամարդուն ոստիկանները երկրորդ օրն է՝ չեն կարողանում հայտնաբերել:
Իսկ դեսպանի եղբայրը՝ Մկրտիչ Մկրտչյանը ձերբակալված է: Նրան մեղադրանք չեն առաջադրել: Քրեական գործ է հարուցվել ապօրինի զենքի և ապօրինի թմրամիջոցների շրջանառության հոդվածով: Գործով զարգացում դեռ չկա, «Ազատության»-ը փոխանցեցին Քննչական կոմիտեից:
Ըստ ոստիկանության՝ չորեքշաբթի օրը պարեկները Փարաքարում ստուգումների նպատակով կանգնեցրել են մեքենա, որը վարել է դեսպանի եղբայրը՝ Մկրտիչ Մկրտչյանը, այդ ընթացքում մեքենայից իջել ու փախել է ուղևորը՝ նետելով ատրճանակ ու փոշենման զանգված:
Մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, թե ատրճանակն ու փոշենման զանգվածը եղել են հենց Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ, մեքենան կանգնեցնելու պահին այդ իրերով պայուսակը նա փոխանցել է ուղևորին:
Թեև նախաքննությունը ընթացքում է, Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը լրագրողներին երեկ հայտնեց, թե Մկրտիչ Մկրտչյանի մոտ արգելված իր չի հայտնաբերվել. «Նախաքննությունը կտա հարցի պատասխանը՝ Նարեկ Մկրտչյանի եղբայրն է փոխանցել իր պայուսակը ընկերոջը, թե՞ ընկերոջն է դա եղել: Այս պահին առկա տվյալներով հիմնավորվում է այն հանգամանքը, որ եղբոր մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել»:
Արդյոք այս հայտարարությունը չի՞ նշանակում, որ նորանշանակ դեսպանի եղբորը փորձում են պատասխանատվությունից ազատել կամ ուղղորդել քննիչներին: «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանին զարմացնում են լրագրողների այս հարցերը. «Հիմա այդ բոլոր նշածների համախմբով ի՞նչ խնդիր կա նախարարի հայտարարության մեջ, ի՞նչն է ուղղորդում, եթե մոտից մի բան կամ հայտնաբերել են, կամ էլ չեն հայտնաբերել: Մարդու մոտից այս կամ այն բանը հայտնաբերել կամ չհայտնաբերելը քննության առարկա չի»:
Նարեկ Մկրտչյանը, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատվեց ու նշանակվեց Միացյալ Նահանգներում դեսպան, «Քաղաքացիական պայմանագրի» անդամ է, արտաքին հարցերի պատասխանատուն է:
Վահագն Ալեքսանյանը կուսակցի եղբոր քրեական պատմության հետ կապված հարցին նայում է այլ տեսանկյունից՝ իրավապահները կանգնեցրել են մեքենան առանց հաշվի առնելու՝ ով է վարորդը. «Անկախ նրանից, թե ում մեքենան է, ով է վարորդը, վարորդի ընկերն ով է: Առանց որևէ տարակուսանքի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են յուրաքանչյուրին կանգնեցնել, կարող են օրենքով սահմանված կարգով ստուգումներ իրականացնել և ոչ մի խոչընդոտ քաղաքական իշխանության կողմից չունեն»:
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը պաշտոնապես այս քրեական պատմությանը դեռ չի արձագանքել: Իսկ դեսպանը «Ազատության» հետ զրույցում երեկ ասել էր, թե քննությունը կպարզի մեղավորներին ու պատիժը կլինի ըստ օրենքի. «Ինչ վերաբերում է իմ քաղաքական թիմին, իմ ազդեցությանը, ո՛չ իմ հանրային կարգավիճակը, ո՛չ իմ ներկայիս պաշտոնը չի կարող որևիցե ազդեցություն կամ միջամտություն ունենալ»:
Ներքին գործերի նախարարը լրագրողներին ասել էր՝ եթե դեպքը պարտակելու նպատակ ունենային, ապա Մկրտիչ Մկրտչյանին չէին ձերբակալի: