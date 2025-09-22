ԱԱԾ տնօրենը վերադարձել է Բաքվից

ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը վերադարձել է Բաքվից, այս մասին «Ազատությանը» փոխանցեցին ԱԱԾ մամուլի կենտրոնից:
Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում էր երկօրյա այցով, որտեղ սեպտեմբերի 19-21-ը մասնակցում էր «Անվտանգության 3-րդ միջազգային ֆորումին»:
Հայտնի չէ, թե արդյոք այցի ընթացքում ԱԱԾ տնօրենը ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել է հայ գերիների վերադարձի հարցը, արդյոք նրանց վիճակի և պահման պայմանների մասին որևէ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն ունեցել է, թե ոչ:
Բաքվի բանտերում 23 հայ գերի է պահվում: Նրանց մի մասին տարբեր մեղադրանքներով դատապարտել են ազատազրկման, մյուս մասի, ներառյալ՝ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը շուրջ 8 ամիս է՝ շարունակվում է:
Բաքվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի փակումից հետո հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ: Անցած 3 ամիսներին որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել: Գերիների պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին օբյեկտիվ տեղեկություն ստանալու որևէ հնարավորություն հարազատները չունեն:
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել էին հունիսին: Միջազգային այս կառույցն Ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով սեպտեմբերից վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Բաքվում: