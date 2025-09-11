Մակրոնն ու Թրամփը քննարկել են Ուկրաինայում և Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը

Հեռախոսազրույց են ունեցել Ֆրանսիայի և ԱՄՆ նախագահներ Էմանյուել Մակրոնը և Դոնալդ Թրամփը: Մակրոնը X-ի իր էջում նշել է, որ քննարկել են «Ուկրաինայում պատերազմի մտահոգիչ զարգացումները, մասնավորապես՝ Լեհաստան ռուսական ԱԹՍ-երի ներխուժումից հետո»:
«Մենք նաև կիսվեցինք մեր մտահոգություններով Մերձավոր Արևելքում Իսրայելի կողմից Քաթարին ուղղված հարվածներից հետո ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրոպացիների և ամերիկացիների միջև սերտ համագործակցությունը կարևոր է այս ճակատներից յուրաքանչյուրում։ Միասին մենք կարող ենք վճռորոշ ներդրում ունենալ խաղաղության և անվտանգության գործում», - գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Լեհաստանը սեպտեմբերի լույս 10-ի գիշերը իր տարածքում կործանել էր ռուսական մի քանի անօդաչուներ, բանակը սա որակել էր ագրեսիայի ակտ, որը իրական վտանգ է պարունակում ժողովրդի համար: Մոսկվան գրեթե ամբողջ օրը լռելուց հետո միայն հայտնեց, որ Լեհաստանի տարածքում որևէ թիրախային հարված նախատեսված չի եղել, սակայն պատրաստ են լեհական կողմի հետ խորհրդակցություններ անցկացնել: