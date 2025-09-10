Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ես հիացած չեմ դրանով». Թրամփը՝ Դոհային Իսրայելի հարվածի մասին

«Ես հիացած չեմ դրանով», - Reuters-ի փոխանցմամբ՝ ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ արձագանքելով նախօրեին Քաթարի մայրաքաղաքի վրա իսրայելական հարձակմանը:

«Սա լավ իրավիճակ չէ, բայց ես ուզում եմ ասել՝ մենք ցանկանում ենք պատանդների վերադարձը, բայց դժգոհ ենք այն ձևից, թե ինչպես ամեն ինչ տեղի ունեցավ», - նշել է Թրամփը։

Իսրայելը պաշտպանել է հարվածները՝ դրանք համարելով արդարացված, իսկ Քաթարը Իսրայելին մեղադրել է դավաճանության և «պետական ահաբեկչության» մեջ։ Քաթարի վարչապետ շեյխ Մոհամեդ բին Աբդուլռահման ալ-Թանին ասել է, որ այդ օդային հարվածները կարող են խաթարել Քաթարի միջնորդությամբ ընթացող խաղաղ բանակցությունները «Համաս»-ի և Իսրայելի միջև։

Թրամփի վարչակազմը հարձակման մասին նախազգուշացում է ստացել ԱՄՆ զինվորականներից՝ դրա տեղի ունենալուց անմիջապես առաջ, ասել է Թրամփը սոցիալական ցանցերում ավելի վաղ արված հայտարարության մեջ։ Սակայն նա չի հստակեցրել՝ արդյոք հենց Իսրայելն է փոխանցել այդ տեղեկատվությունը ԱՄՆ-ին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG