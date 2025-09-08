Նոր նշանակումներ Երևանի քաղաքապետարանում

Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սեպտեմբերի 8-ին գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում հայտարարեց նոր նշանակումների մասին։
Աշխատակազմի քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Վիլեն Արևշատյանը, քաղաքապետի խորհրդական՝ Արման Լազարյանը, իսկ Սուրեն Վարոսյանը նշանակվել է Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավար։
Հիշեցնենք, որ Արաբկիրի նախկին թաղապետ Արամ Ազատյանը նախորդ տարի կալանավորվել էր խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և պաշտոնեական կեղծիքի դրդելու մեղադրանքով։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Երևանի 12 վարչական շրջաններից երեքի ղեկավարներ քրեական գործերով անցնելուց հետո հրաժարական են ներկայացրել և հեռացել պաշտոններից։