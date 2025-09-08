Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նոր նշանակումներ Երևանի քաղաքապետարանում

Երևանի քաղաքապետարան, արխիվ
Երևանի քաղաքապետարան, արխիվ

Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը սեպտեմբերի 8-ին գործակարգավարական խորհրդակցության ընթացքում հայտարարեց նոր նշանակումների մասին։

Աշխատակազմի քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել Վիլեն Արևշատյանը, քաղաքապետի խորհրդական՝ Արման Լազարյանը, իսկ Սուրեն Վարոսյանը նշանակվել է Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավար։

Հիշեցնենք, որ Արաբկիրի նախկին թաղապետ Արամ Ազատյանը նախորդ տարի կալանավորվել էր խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և պաշտոնեական կեղծիքի դրդելու մեղադրանքով։

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Երևանի 12 վարչական շրջաններից երեքի ղեկավարներ քրեական գործերով անցնելուց հետո հրաժարական են ներկայացրել և հեռացել պաշտոններից։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG