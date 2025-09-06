Իսրայելը պահանջել է ամբողջությամբ տարհանել Գազա քաղաքը

Իսրայելի Զինված ուժերը պահանջել են ամբողջությամբ տարհանել Գազա քաղաքը, որի ուղղությամբ այժմ շարունակվում է Պաշտպանության բանակի՝ օրեր առաջ մեկնարկած լայնածավալ ցամաքային հարձակումը։
Դրա ընթացքում իսրայելական բանակը այսօր առավոտյան հարվածներ է հասցրել Գազայում դեռևս կանգուն մնացող մի քանի բարձրահարկ շենքերի։
Գազա քաղաքի գրավման անհրաժեշտությունը Իսրայելի վարչապետը բացատրում է նրանով, որ այն «Համաս»-ի գործունեության գլխավոր հանգույցներից մեկն է»։
Միջազգային կազմակերպությունների պնդմամբ՝ Գազա քաղաքի ուղղությամբ հարձակման հետևանքով կարող է տեղահանվել մի քանի հարյուր հազար պաղեստինցի։
Մինչև 2023 թվականի հոկտեմբեր Գազա քաղաքում բնակվում էր շուրջ մեկ միլիոն մարդ, ինչը կազմում էր Գազայի հատվածի բնակչության գրեթե կեսը։