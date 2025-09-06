Մատչելիության հղումներ

Թրամփը Պաշտպանության նախարարությունը վերանվանում է Պատերազմի նախարարություն

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է գործադիր հրամանագիր, որով Պաշտպանության նախարարությունը վերանվանվում է Պատերազմի նախարարություն։

Արարողությունը տեղի է ունեցել Օվալաձև աշխատասենյակում։ Գործադիր հրամանագրի համաձայն՝ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը և նրա տեղակալը այժմ կկոչվեն «Պատերազմի նախարար» և «Պատերազմի փոխնախարար»։ Հեգսեթն ասել է, որ վերանվանումը «պարզապես խոսքեր չեն, այլ ռազմական էթիկա»։

Ամերիկայի նախագահի խոսքով՝ Պատերազմի նախարարությունն ավելի համապատասխան անվանում է Պենտագոնի համար՝ հաշվի առնելով «աշխարհում տիրող իրավիճակը»։

Փոփոխությունը պահանջում է Կոնգրեսի հաստատումը։ Ուրբաթ օրը հանրապետականներ Մայք Լին, Ռիք Սքոթը և Գրեգ Ստյուբը ներկայացրել են այդ մասին օրինագիծ։




