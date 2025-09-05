Պուտին․ Եվրոպացի զինվորները Ուկրաինայում կհամարվեն օրինական թիրախներ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին մերժել է Ուկրաինայում արևմտյան երկրների զորքերի տեղակայման հնարավորությունը՝ նշելով, որ եթե եվրոպացի զինվորները հայտնվեն այնտեղ պատերազմի ընթացքում, Ռուսաստանը նրանց կդիտարկի որպես «օրինական ռազմական թիրախներ»։ Այս մասին նա հայտարարել է Վլադիվոստոկում անցկացվող Արևելյան տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստում։
Պուտինի խոսքով՝ պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայում արևմտյան զորքերի տեղակայման անհրաժեշտություն չի լինի։
Ռուսաստանի նախագահը նաև վերահաստատել է իր դիրքորոշումը Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման հարցում։ Նա ասել է, որ նման հանդիպումը «իմաստ չունի», սակայն պատրաստ է այն անցկացնել, եթե Զելենսկին այցելի Մոսկվա։ Պուտինի խոսքերով՝ ուկրաինական առաջնորդը «կստանա 100 տոկոս անվտանգության երաշխիք»։
Կիևը ՌԴ նախագահի հրավերը «անընդունելի» էր համարել և նշել ՝ Զելենսկին պատրաստ է հանդիպել ցանկացած պահի, սակայն ոչ Մոսկվայում:
Այսօր ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նշել էր, որ Զելենսկուն Մոսկվա հրավիրում են ոչ թե «կապիտուլյացիայի», այլ զրույցի համար։
Անդրադառնալով հարաբերություններին ԱՄՆ նախագահի հետ՝ Պուտինը հայտարարել է, որ իր և Դոնալդ Թրամփի միջև կա պայմանավորվածություն՝ «անհրաժեշտության դեպքում զանգահարել միմյանց»։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ մոտ ժամանակում պատրաստվում է զանգահարել Պուտինին՝ Ուկրաինայի պատերազմը քննարկելու համար։ Կրեմլում, սակայն, հայտնել են, որ նման զրույց այս պահին չի պատրաստվում։