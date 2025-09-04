Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռյուտե․ «Ռուսաստանն ի՞նչ կապ ունի Ուկրաինայում տեղակայվող ուժերի հետ»

«Ուկրաինան ինքնիշխան պետություն է և եթե այդ երկիրը ցանկանում է իր անվտանգությունը երաշխավորող ուժեր տեղակայել՝ խաղաղության պահպանման նպատակով, ապա դա իրենց իրավունքն է», - հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն՝ այսօր Չեխիայի մայրաքաղաքում կազմակերպված համաժողովի ժամանակ։

«Ինչո՞ւ ենք մենք հետաքրքրված, թե ինչ է մտածում Ռուսաստանը Ուկրաինայում տեղակայվող ուժերի մասին։Դա կարող են որոշել միայն ուկրաինացիները», - պնդում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջնորդը՝ նշելով, թե «Պուտինին էլ ավելի հզորացնելու կարիք չկա»։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG