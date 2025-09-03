Փաշինյանը Չինաստանի փոխնախագահի հետ է հանդիպել

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պեկինում՝ Ժողովուրդների մեծ պալատում, հանդիպել է Չինաստանի փոխնախագահ Հան Ճենի հետ։
Կողմերը «համոզմունք են հայտնել, որ առաջիկայում Հայաստան-Չինաստան համագործակցությունը կզարգանա ինչպես երկկողմ մակարդակում, այնպես էլ բազմակողմ հարթակներում», փոխանցում է վարչապետի աշխատակազմը։
Հան Ճենը նշել է, որ վարչապետ Փաշինյանի և Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինի հանդիպման արդյունքն է Հայաստանի և Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության հաստատումը, ինչը կնպաստի բոլոր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանն ու ընդլայնմանը։
Այսօր ավելի վաղ Փաշինյանը տիկնոջ՝ Աննա Հակոբյանի հետ, Պեկինում մասնակցել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակին նվիրված հանդիսավոր շքերթին:
Հայաստանի վարչապետը Չինաստանում է օգոստոսի 30-ից, որտեղ նա մասնակցել է նաև Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովի ՇՀԿ+ ձևաչափի հանդիպմանը: