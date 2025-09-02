Մատչելիության հղումներ

Աֆղանստանում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 812-ի, կա առնվազն 2800 վիրավոր

Աֆղանստանում կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 812-ի, կա առնվազն 2 հազար 800 վիրավոր, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել են իշխանությունները՝ հավելելով, որ փրկարարները դժվարությամբ են հասնում հեռավոր վայրերին լեռնային բարդ տեղանքների և վատ եղանակի պատճառով։

Քաբուլում առողջապահության նախարարության խոսնակ Շարաֆաթ Զամանն արտասահմանյան օգնություն է խնդրել՝ հաղթահարելու 6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքները։ «Մեզ անհրաժեշտ է, որովհետև այստեղ շատ մարդիկ կորցրել են իրենց կյանքը և տները», - ասել է նա Reuters-ին։


