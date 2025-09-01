Հարյուրավոր զոհեր և տուժածներ Աֆղանստանում երկրաշարժի հետևանքով

Աֆղանստանի արևելքում՝ Պակիստանի հետ սահմանի մոտ կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել, հաղորդում են երկրի իշխանությունները:
«Թալիբան»-ի կառավարության ներքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ «Կունար նահանգում 610 մարդ է նահատակվել, 1300-ը՝ վիրավորվել, մեծ թվով տներ են ավերվել, Նանգարհար նահանգում 12 մարդ է նահատակվել, 255-ը՝ վիրավորվել, տասնյակ տներ են ավերվել»:
ԱՄՆ երկրաբանական ծառայության տվյալներով՝ 6 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժի էպիկենտրոնը Աֆղանստանի Նանգարհար նահանգի Ջալալաբադ քաղաքից մոտ 27 կիլոմետր հեռավորության վրա է, օջախի խորությունը՝ 8 կիլոմետր:
Գերմանիայի երկրաբանական գիտությունների հետազոտական կենտրոնի տվյալներով՝ երկրաշարժին 20 րոպե անց հաջորդել է 4.5 մագնիտուդ հզորությամբ հետցնցում, դրան էլ՝ ևս մեկը՝ 5.2 մագնիտուդով:
Նանգարհար նահանգի մի բնակիչ «Ազատ Եվրոպա/Ազատություն» ռադիոկայանի աֆղանական ծառայությանն ասել է, որ «մարդկանց տներն ավերվել են, ամեն ինչ հողին է հավասարվել»: Նա ընդգծել է աղետից տուժածներին բժշկական պարագաներ և սնունդ բաշխելու հրատապ անհրաժեշտությունը:
Էպիկենտրոնից մոտ 300 կմ հեռու գտնվող՝ Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում ևս ցնցումները զգացվել են: