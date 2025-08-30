Իրանում 8 անձ է ձերբակալվել՝ Իսրայելի օգտին լրտեսության կասկածանքով

Իրանում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ձերբակալել է 8 անձի, որոնք կասկածվում են Իսրայելի «Մոսադ»-ի հետ համագորակցելու, հունիսին Իրանի դեմ տեղի ունեցած օդային պատերազմի ժամանակ Իսրայելի լրտեսական գործակալությանը տեղեկատվություն տրամադրելու համար։
Պահապանների կորպուսը պնդում է, որ կասկածյալները «Մոսադ»-ի կողմից մասնագիտացված ուսուցում են ստացել առցանց հարթակների միջոցով։
Վերջին ամիսներին Իրանը մահապատժի է ենթարկել առնվազն ութ մարդու, այդ թվում՝ միջուկային գիտնական Ռուզբե Վադիին՝ իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով սպանված մեկ այլ գիտնականի մասին Իսրայելին տեղեկություններ փոխանցելու համար։
Իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ Իրանը լրտեսության մեղադրանքները և արագացված մահապատիժները օգտագործում է որպես լծակ՝ ավելի լայն քաղաքական ճնշման համար։