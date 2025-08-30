Վերաքննիչ դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել մաքսատուրքեր սահմանելու մասին Սպիտակ տան որոշումը

ԱՄՆ դաշնային վերաքննիչ դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Միացյալ Նահանգների առևտրային գործընկերների մեծ մասի նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու՝ Սպիտակ տան որոշումը։
Դատարանն արձանագրել է, որ Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքը, որին հղում է արել Դոնալդ Թրամփը, նախագահին չի տալիս նման լիազորություն։ Ըստ այդ օրենքի՝ ԱՄՆ առաջնորդը կարող է գործի դնել ֆինանսական և տնտեսական միջոցներ՝ երկրի ազգային անվտանգությանը, արտաքին քաղաքականությանը կամ տնտեսությանն ուղղված «անսովոր և արտակարգ արտաքին սպառնալիքների» դեպքում։
Նախագահ Թրամփը մաքսատուրքերը սահմանելիս պնդել էր, որ առևտրի մեծ դեֆիցիտը սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը։ Դատարանները համաձայն չեն օրենքի այդ մեկնաբանության հետ և պնդում են, որ նախագահը ներմուծվող ապրանքների վրա մաքսատուրքեր սահմանելու անսահմանափակ լիազորություն չունի։ Այդ լիազորությունը պատկանում է Կոնգրեսին։
Առայժմ հստակ չէ՝ ինչպես է այս որոշումն ազդելու այն երկրների վրա, որոնց նկատմամբ արդեն իսկ սահմանվել են բարձր մաքսատուրքեր։ Վերաքննիչ դատարանը հետաձգել է որոշման իրագործումը մինչև հոկտեմբերի 14-ը՝ Սպիտակ տանը հնարավորություն տալով բողոքարկել այն Գերագույն դատարանում, ինչը և Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է անել։