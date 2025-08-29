Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նարեկ Կարապետյանը հայտնեց «Մեր ձևով» շարժման մեկնարկի մասին, որը քաղաքական ուժի հիմքն է լինելու

«Տաշիր գրուպ» ընկերության փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանն այսօր ասուլիսում հայտարարեց «Մեր ձևով» կամավորական շարժման մեկնարկի մասին: Կարապետյանն ասաց, որ սա ապաքաղաքական կամավոր միավորում է լինելու:

Ըստ Նարեկ Կարապետյանի, որը կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին է, «Մեր ձևով» շարժումը կդառնա այն հենքը, որի վրա կձևավորվի նոր քաղաքական ուժը:

«Սա մեր կատարելիք աշխատանքի միայն առաջին փուլն է: Հայաստանում առաջիկայում ընտրական գործընթացներ են սպասվում, և դրանց մասնակցելու օրենքով նախատեսված ամենահարմար ձևը կուսակցական մասնակցությունն է», - ասաց «Մեր ձևով» շարժման համակարգողը։

Ապա շարժման մասնակիցները սկսեցին ներկայացնել իրենց տեսլականը:

Սամվել Կարապետյանը կալանավորված է հունիսի 18-ից՝ Հայ առաքելական եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո՝ իշխանության զավթման կոչի հոդվածով:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG