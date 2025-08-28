Մարկո Ռուբիոն և Գիդեոն Սաարը քննարկել են Գազայի, Լիբանանի և Սիրիայի հետ կապված հարցեր

Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի հետ հանդիպմանը քննարկել է Գազայի, Լիբանանի և Սիրիայի հետ կապված հարցեր:
«Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այսօր հանդիպել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարի հետ՝ վերահաստատելու Միացյալ Նահանգների անսասան հանձնառությունն Իսրայելի անվտանգությանը»,- նշված է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունում:
Պետքարտուղարը քննարկել է նաև Իրանի ազդեցությանը հակազդելու կարևորությունը:
Ռուբիոն և Սաարը համաձայնել են, որ իրենց երկրների միջև շարունակական սերտ համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի տարածաշրջանի անվտանգության և բարգավաճման համար: