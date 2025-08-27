Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Նարեկ Մկրտչյանը նշանակվել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան

Նարեկ Մկրտչյանն ազատվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնից և նշանակվել ԱՄՆ-ում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան: Այս մասին հրամանագրերը ստորագրել է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը:

Մինչ այս ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանն էր Լիլիթ Մակունցը: Նրան դեսպանի պաշտոնից հետո կանչելու հրամանագիրը ևս հրապարկված է նախագահի պաշտոնական կայքէջում: Օգոստոսի 22-ին էլ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունում տեղի է ունեցել հրաժեշտի ընդունելություն դեսպան Լիլիթ Մակունցի պատվին՝ վերջինիս պաշտոնավարման ավարտի կապակցությամբ։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG