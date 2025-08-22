Մատչելիության հղումներ

«Հունգարիային պատերազմի մեջ ներքաշելու փորձ». Պետեր Սիյարտոն՝ «Դրուժբա» խողովակաշարին Ուկրաինայի հարվածների մասին

«Դրուժբա» խողովակաշարով Հունգարիա նավթի մատակարարումները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երրորդ անգամ ընդհատվում են, այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիյարտոն՝ հավելելով, որ դա տեղ է ունեցել Ուկրաինայի կողմից խողովակաշարի վրա հարձակման պատճառով։

Սիյարտոն ուկրաինական ուժերի հարվածներն անվանել է «Հունգարիային պատերազմի մեջ ներքաշելու փորձ» և նշել, որ Ռուսաստանից նավթի մատակարարումների դադարեցումը ազդում է երկրի էներգետիկ անվտանգության վրա։

Ուկրաինայի ԶՈւ անօդաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին այսօր ավելի վաղ հաստատել է՝ ուկրաինական ուժերն անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Բրյանսկի մարզի «Դրուժբա» նավթատարի «Ունեչա» գծային արտադրական և կառավարման կայանին։


