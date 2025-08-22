Մատչելիության հղումներ

Անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Բրյանսկի մարզի «Դրուժբա» նավթատարի «Ունեչա» գծային արտադրական և կառավարման կայանին: Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի ԶՈւ անօդաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով՝ օգոստոսի 22-ի գիշերը Բրյանսկի մարզի վրայով ՀՕՊ ուժերը խոցել են 19 անօդաչու թռչող սարք:

«Ունեչա» գծային արտադրական և կառավարման կայանը կարևոր հանգույց է «Դրուժբա» նավթատարի երթուղու վրա, որտեղ այն բաժանվում է հյուսիսային և հարավային ճյուղերի:

