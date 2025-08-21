«Հայաստանը ևս պետք է երկաթգիծ կառուցի սեփական տարածքում, սա մեր պատմական հաջողությունն է». Ալիև

«Մենք ամբողջությամբ արդիականացնում ենք Նախիջևանի երկաթուղին», - հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը՝ հավելելով, որ Հայաստանը ևս պետք է երկաթգիծ կառուցի սեփական տարածքում։
«Հայաստանը նման պարտավորություն է ստանձնել, և սա մեր հաջորդ պատմական հաջողությունն է», - պնդել է Ալիևը, հավելելով, թե Ադրբեջանն է հեղինակել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը, և փաստաթղթի հիմքում ընկած են Ադրբեջանի դիրքորոշումները։
«Այս փաստաթղթի նախաստորագրումը փաստորեն վերջ է դնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև առճակատմանը։ Դրան զուգահեռ՝ ապահովվել է նաև ցամաքային կապը մեր պատմական տարածաշրջանի՝ Նախիջևանի հետ», - ասել է նա։
Ըստ Ալիևի, Ադրբեջանը «հասել է այն ամենին, ինչ ուզում էր»․ «ատելի Մինսկի խումբն ապրում է իր վերջին օրերը»։
Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի ղեկավարների ներկայությամբ Վաշինգտոնու, արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը օգոստոսի 9-ին նախաստորագրել են խաղաղության համաձայնագիրը: