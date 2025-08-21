Արսեն Թորոսյանը՝ սոցապ նախարար, Արեն Մկրտչյանը Լոռու մարզպետ կնշանակվի. վարչապետ

Արսեն Թորոսյանը նշանակվելու է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ հավելեով, Արեն Մկրտչյանն էլ կնշանակվի Լոռու մարզպետ:
Իշխող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը նախօրեին հրաժարականի մասին գրավոր դիմում էր ներկայացրել ԱԺ նախագահին:
ԱԺ կանոնակարգ օրենքով՝ եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում, պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ: Եթե հետ չի վերցնում դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որն ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի նախագահը: Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված: