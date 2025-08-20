Արսեն Թորոսյանը վայր է դնում պատգամավորական մանդատը

Իշող «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն այսօր հրաժարականի մասին գրավոր դիմում է ներկայացրել ԱԺ նախագահին: Տեղեկությունը «Ազատությանը» հաստատեց խորհրդարանի ղեկավարի մամուլի խոսնակ Մովսես Հարությունյանը:
Թորոսյանն առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահն է:
Թե որն է մանդատից հրաժարվելու պատճառը, արդյոք Թորոսյանը նոր պաշտոն կստանա, այս պահին հստակ չէ. պատգամավորի հետ չի հաջողվել կապ հաստատել:
ԱԺ կանոնակարգ օրենքով՝ եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո՝ մեկ շաբաթվա ընթացքում, պատգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ: Եթե հետ չի վերցնում դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմվում է արձանագրություն, որն ստորագրում և հրապարակում է Ազգային ժողովի նախագահը: Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված: