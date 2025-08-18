Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Սոնա Մնացականյանին վրաերթի ենթարկած Արամ Նավասարդյանը դատապարտվեց 1.5 տարվա ազատազրկման

Սոնա Մնացականյանը
Սոնա Մնացականյանը

Վարչապետի շարասյան ուղեկցող առաջին մեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի գործով դատական նիստն այսօր, ընդհանուր առմամբ, ավարտվեց: Դատարանը որոշեց, որ միակ մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը անազատության մեջ կմնա 1 տարի 6ամիս ժամկետով, որոշումն ուժի մեջ կմտնի այն պահից, երբ բողոքարկման փուլերը սպառվեն, ասաց Արամ Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը:

«Պարտադիր բողոքարկելու ենք». Արամ Նավասարդյանի փաստաբան

Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը պնդում է, որ մինչև դատարան մտնելը գործը ընթացել է ապօրինություններով: Դատարանում նույնպես ասաց, որ խախտվել են իրենց իրավունքները, և խոշոր հաշվով պնդում է, որ իր պաշտպանյալ Արամ Նավասարդյանը չի գերազանցել արագությունը և մեղավոր չէ։

«Պարտադիր բողոքարկելու ենք, այս գործով էնքան կոպիտ դատավարական սխալներ են թույլ տրվել։ Կարևորները, գիտեք ոնց է...նախաքննության ընթացքում քննիչը հարց դրեց, թե Արամ Նավասարդյանի երթևեկության համար վտանգի պահը ե՞րբ է առաջ գալիս։ Հսկող դատախազն իր որոշմամբ էդ հարցը հանեց։ Դրանից հետո քննիչը բողոքարկում է, ասում է՝ ընկեր դատախազ, ես իրավունք ունեմ փորձագետին հարց առաջադրելու, վերադաս դատախազին է բողոքում՝ քաղաքի դատախազին, Երևան քաղաքի դատախազը ապօրինի որոշում է կայացնում, նորից էդ հարցը հանում է, թողնում է անփոփոխ: Երեք փորձագետի եզրակացություն կա, որ խաչմերուկը կարգավորող տեսուչը ՃԵԿ-ի խախտում թույլ չի տվել, եթե ՃԵԿ-ի խախտում թույլ չի տվել, ուրեմն, Արամ Նավասարդյանը, կոպիտ ասած, խաչմերուկ է մուտք գործել լուսացույցի թույլատրվող, այսինքն, փոխաբերական իմաստով ասեմ, կանաչ լույսի տակով, տեսուչի հրահանգով, դա կանաչ լույս է իր համար», - ասում է Նավասարդյանի փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը:

Դատարանը դեռ նախորդ ամիս էր մեղավոր ճանաչել Արամ Նավասարդյանին: Ըստ մեղադրանքի, նա գերազանցել է արագությունը և լքել դեպքի վայրը, այս պնդումը նույնպես չեն ընդունում Նավասարդյանի պաշտպանյալները:

«Համաձայն չեմ որոշման հետ, բողոքարկելու եմ». Սոնա Մնացականյանի հայր

Սոնա Մնացականյանի հայրը՝ Մացակ Մացականյանն այսօր սակավախոս էր: Ասաց՝ ընդհանրապես տրամադրություն չունի խոսելու: Արդարադատության մեծ հույս ուներ, դատարանից պահանջել էր, որ Արամ Նավասարդյանը 4 տարի ազատազրկվի. «Համաձայն չեմ որոշման հետ, բողոքարկել եմ: Որովհետև համոզված չեմ, որ այդ մեկ տարի 6 ամիսն էլ չի փոխվի։ Ամենայն հավանականությամբ, հետագա փուլերում, բողոքարկման փուլերում, ազատազրկումը կփոխվի ինչ-որ մի ուրիշ պատժով: Խափանման միջոցը կփոխվի, այո», - ասաց Մացակ Մնացականյանը

Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը դատարանից նաև 10 միլիոն դրամ վնասիփոխհատուցում էր պահանջել, դատարանը այդ պահանջը մերժեց, բայց որպես վնասի փոխհատուցում՝ ասաց, որ Արամ Նավասարդյանից կբռնագանձվի 4 միլիոն դրամ և 834,000 դրամ էլ փորձաքննության ծախսերը հոգալու համար։

«Դրա մեջ մտնում է գերեզմանաքարի արժեքը, դրա մեջ մտնում է գերեզմանաքարից արձան պատրաստելու ճարտարապետին տրամադրված գումարը, դրա մեջ դրա մտնում է այդ հիմնական քարի տակ 2 քարեր կան, դրանց արժեքը, որը հիմնավորված ներկայացրել ենք։ Եվ այդ ծաղկի վայրի համար նախատեսված արժեքը, հիմնավորված ներկայացված է», - ասաց Սոնա Մնացականյանի հայրը:

Սոնա Մնացականյանի հայրը՝ Մացակ Մացականյանն այս 3 տարիների ընթացքում պնդում էր, որ իր դստերը վրաերթի ենթարկած Արամ Նավասարդյանը բավական չէ, որ չի ազատազրկվել, ընդամենը մի քանի օր է մնացել անազատության մեջ, այլև, ասում է, իրենց համար վիրավորական է այն, որ ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանը մինչև այս պահը շարունակում է իր աշխատանքը։ Դատարանում պարբերաբար նաև հնչել են պնդումներ, որ Արամ Նավասարդյանը միակը չէ, որ պետք է նստեր մեղադրյալի աթոռին: Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի փաստաբան Րաֆֆի Ասլանյանը, որը հիվանդության պատճառով այսօր նիստին ներկա չէր, նաև այս հարցով է իրավապահներին դիմել: Նրա այս պահանջը դեռ մի իրավապահ մարմնից մյուսն է գնում: Այս գործով անհետացել են կարևոր ապացույցներ, ասում է Րաֆֆի Ասլանյանը. դա շարասյան միջև տեղի ունեցած խոսակցությունն է ռադիոկապի, ըստ որի, փաստաբանի պնդմամբ՝ պարզ կլիներ՝ ո՞վ է Արամ Նավասարդյանին հրահանգել մտնել խաչմերուկ, ո՞վ է Արամ Նավասարդյանին ասել, որ խաչմերուկը պատշաճ փակ է: Նաև Սոնա Մնացականյանի ընտանիքի պնդումն է, որ եթե խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, ապա իրենց հղի դուստրը չէր կարողանա, հնարավորություն անգամ չէր ունենա մտնել խաչմերուկի վտանգավոր գոտի։

