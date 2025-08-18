Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Սոնա Մնացականյանի գործով վճիռը կհրապարակվի այսօր

Սոնա Մնացականյանի գործով դատական նիստում մեղադրող դատախազը պահանջեց Արամ Նավասարդյանին դատապարտել 2 տարի 6 ամսվա ազատազրկման։ Դատախազ Արմեն Բեգլարյանը նաև պահանջեց որպես լրացուցիչ պատիժ ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանին 1 տարով զրկել մեքենա վարելու իրավունքից:

Վարչապետին ուղեկցող շարասյան առաջինմեքենայի հարվածից մահացած Սոնա Մնացականյանի ընտանիքը 4 տարվա ազատազրկում է պահանջում:

Երեք տարվա քննությունից հետո, դատարանը մեղավոր ճանաչեց վարորդ Արամ Նավասարդյանին՝ ճանապարհային կանոնների խախտմամբ մահվան ելքով վրաերթի և դեպքի վայրը լքելու համար:

Մեղադրյալ Արամ Նավասարդյանը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը, նրա փստաբանները պնդում են՝ դատաքննությունն ընթացել է մի շարք խախտումներով, մեղադրանքն էլ անհեթեթ է համարում:

Հղի կնոջ հարազատները ոչ միայն պնդում են, որ Նավասարդյանն է իրենց դստերը զրկել կյանքից, այլև ընդգծում են՝ եթե խաչմերուկը պատշաճ փակ լիներ, Սոնան խաչմերուկի վտանգավոր գոտում չէր կարող հայտնվել:

Դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, Արամ Նավասարդյանի պատժի չափի մասով վճիռը կհրապարակվի 17:50:


Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG