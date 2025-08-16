Թրամփը Պուտինին է հանձնել կնոջ՝ Մելանյա Թրամփի նամակը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կինը՝ Մելանյա Թրամփը, Վլադիմիր Պուտինին ուղղված անձնական նամակում բարձրացրել է Ուկրաինայում և Ռուսաստանում երեխաների վիճակի մասին հարցը, հաղորդում է Reuters-ը՝ հղում անելով Սպիտակ տան երկու պաշտոնյաների։
Ալյասկայում բանակցությունների ժամանակ Թրամփը անձամբ է նամակը փոխանցել Պուտինին։
Գործակալության հետ զրուցած պաշտոնյաները չեն բացահայտել նամակի բովանդակությունը, բացի այն, որ հիշատակել են երեխաների առևանգումը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման ժամանակ։
Նախօրեին հանդիպեցին Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահները: Ալյասկայում շուրջ երեք ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Թրամփն ու Պուտինը հայտարարեցին՝ որոշ հարցերի շուրջ եկել են համաձայնության, որոշները դեռ պետք է քննարկվեն։