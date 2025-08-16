Պուտին-Թրամփ-Զելենսկի եռակողմ հանդիպման հարցը դեռևս չի բարձրացվել ռուս-ամերիկյան շփումների ժամանակ. Ուշակով

Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև եռակողմ հանդիպման անցկացման հարցը դեռևս չի բարձրացվել ռուս-ամերիկյան շփումների ժամանակ, Риа Новости-ի փոխանցմամբ՝ Ալյասկայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։
Նախօրեին հանդիպեցին Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահները: Ալյասկայում շուրջ երեք ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Թրամփն ու Պուտինը հայտարարեցին՝ որոշ հարցերի շուրջ եկել են համաձայնության, որոշները դեռ պետք է քննարկվեն։