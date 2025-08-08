Թրամփը հայտարարել է օգոստոսի 15-ին Պուտինի հետ հանդիպելու մասին

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպումը տեղի կունենա օգոստոսի 15-ին Ալյասկայում։
Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը հերքել է հրապարակումները, թե Պուտինի առաջ պայման է դրել, թե առաջիկայում նախատեսված իրենց հանդիպումը տեղի կունենա միայն, եթե դրանից առաջ Պուտինը հանդիպի Ուկրաինայի նախագահի հետ:
Օգոստոսի 8-ին լրացավ ժամկետը, որ Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանին տվել էր Ուկրաինայում հրադադարին համաձայնելու համար՝ սպառնալով հակառակ դեպքում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ: