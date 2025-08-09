Վելայաթի․«Իրանը կարգելափակի Կովկասի ամերիկյան միջանցքը»

«Իրանը կարգելափակի Կովկասի ամերիկյան միջանցքը՝ Ռուսաստանի հետ միասին կամ առանց Ռուսաստանի»,- մեկնաբանելով Վաշինգտոնում եռակողմ հռչակագրի ստորագրումն այսօր «Թասնիմ» գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդական, նախկին արտգործնախարար Ալի Աքբար Վելայաթին։
«Կովկասը աշխարհի ամենազգայուն աշխարհաքաղաքական կետերից մեկն է և այդ անցումը ոչ թե Թրամփի սեփականությունը կդառնա, այլ գերեզմանի կվերածվի Թրամփի վարձկանների համար», - ասել է իրանցի պաշտոնյան:
Վելայաթիի խոսքով՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» ստեղծումը փոխում է տարածաշրջանում ստեղծված աշխարհքաղաքական իրավիճակը, հանգեցնում է սահմանների փոփոխության և միտված է Հայաստանի մասնատմանը»։