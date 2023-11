ISW. «Ռուսական բանակն առաջխաղացում է գրանցել Ավդեևկայի շրջանում»

Վերջին մի քանի օրվա ընթացքում ռուսական զորքերը որոշակի առաջխաղացում են գրանցել Դոնեցկի շրջանի Ավդեևկա ավանի հյուսիսարևմտյան և հարավարևելյան հատվածներում:

Այդ մասին ասվում է Պատերազմի ուսումնասիրման իսնտիտուտ (The Institute for the Study of War) ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի նոր զեկույցում:

Շաբաթ և կիրակի օրերին ռուսական ռազմատենչ հեռագրային ալիքներն ու բլոգերները գրել են, թե ռուսական զորքերն ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել Ավդեևկա ավանի արդյունաբերական գոտին։

Նրանց հաղորդագրություններում օգտագործվել է «արդյունաբերական գոտու պատմական ազատագրում» արտահայտությունը։

Հաղորդագրություններում տեղ են գտել նաև հայրենասիրական բանաստեղծություններ և պնդումներ, թե «ռուսական բանակը հիմա կհասնի Կարպատներ»։

Ռուսական զորքերը հոկտեմբերից են սկսել հարձակումն Ավդեևկայի վրա: Այս ընթացքում նրանց հաջողվել է հասնել տեղական մի շարք հաջողությունների, սակայն քաղաքը դեռ շրջափակված չէ։

Ուկրաինական ռազմական գերատեսչությունը մանրամասներ չի հայտնում Ավդեևկայի արդյունաբերական գոտում ստեղծված վիճակի:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես չի հաղորդել այդ ավանի արդյունաբերական գոտու գրավման մասին։