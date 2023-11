«Մանկական Եվրատեսիլ 2023»-ում հաղթեց Ֆրանսիան։ Երկրորդ տեղը զբաղեցրեց Իսպանիան։

Նիցցայում կայացած մրցույթին Հայաստանը ներկայացնող Yan Girls խումբը երրորդ հորիզոնականում է՝ Do It My Way երգով։

«Մանկական Եվրատեսիլ»-ին մասնակցում էր 16 երկիր։