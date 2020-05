Ռուսաստանում վերջին 12 օրվա ընթացքում առաջին անգամ կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվի նվազում է գրանցվել

<p>Ռուսաստանում վերջին 12 օրվա ընթացքում առաջին անգամ արձանագրվել է կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թվի նվազում: Անցած 24 ժամում հաստատվել է 9 հազար 974 դեպք, ըստ պաշտոնական աղբյուրների՝ մահացել է 93 մարդ, թե՛ վարակակիրների, թե՛ զոհերի մեծամասնությունը մայրաքաղաք Մոսկվայում է:</p> <p>Համաճարակի բռնկումից մինչ օրս Ռուսաստանում կորոնավիրուսով է վարակվել 252 հազար 245 մարդ, այս ցուցանիշով երկիրն աշխարհում<a href="https://www.azatutyun.am/a/30607722.html" target="_blank"> երկրորդ տեղում է</a>՝ Միացյալ Նահանգներից հետո: Մահվան ցուցանիշը կազմում է 2 հազար 305:</p> <p>Ռուսաստանի պաշտոնական մարմինների ներկայացրած մահացության վիճակագրությունը կասկածի տակ են դնում մի շարք միջազգային լրատվամիջոցներ: Պաշտոնական Մոսկվան անցած օրերին նամակ է ուղարկել բրիտանական Financial Times և ամերիկյան The New York Times պարբերականներին՝ պահանջելով հերքել կորոնավիրուսի հետևանքով Ռուսաստանում մահացության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ըստ որի՝ այդ թիվը կարող է 70 տոկոսով ավելի մեծ լինել:</p> <p> </p> <p> </p>