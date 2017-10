Մահացել է ռոքեր Թոմ Փեթթին

Լոս Անջելեսի հիվանդանոցում 66 տարեկանում սրտի կաթվածից մահացել է լեգենդար ամերիկացի ռոք-երաժիշտ Թոմ Փեթթին:

«Թոմ Փեթթիի ընտանիքի անունից հայտնում ենք հրաշալի բարեկամի, հոր, ամուսնու և եղբոր անժամանակ մահվան ցավալի լուրը»,- ասվում է ընտանիքի հրապարակած հայտարարությունում:

Հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր և տասնյակ սկավառակների հեղինակ Փեթթին հիմնել է The Heartbreakers խումբը, նրա հեղինակած առավել հայտնի ստեղծագործություններից են American Girl, Don't Come Around Here No More և I Won't Back Down երգերը:

Անցած շաբաթ Թոմ Փեթթին հաջողությամբ ավարտել է The Heartbreakers-ի 40-ամյակին նվիրված համերգաշրջանը: