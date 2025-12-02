Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Օրյոլի մարզի վառելիքաէներգետիկ համալիրում հրդեհներ անօդաչուների գրոհից հետո

Արխիվային լուսանկար
Արխիվային լուսանկար

Գիշերը անօդաչու թռչող սարքերի գրոհ է տեղի ունեցել Ռուսաստանի Օրյոլի մարզում, ինչին հաջորդել են հրդեհներ Լիվնիի շրջանի վառելիքաէներգետիկ համալիրի օբյեկտներում: Այդ մասին իր տելեգրամյան ալիքում գրել է նահանգապետ Անդրեյ Կլիչկովը:

«Տուժածներ չկան, պատահարի վայրում աշխատում են ԱԻՆ աշխատակիցները, անցկացվում են անհրաժեշտ միջոցառումներ հետևանքների վերացման համար», - գրել է Կլիչկովը:

Astra տելեգրամյան ալիքը, վկայակոչելով տեղի բնակիչներին, հաղորդում է, որ Լիվնիում գրոհի է ենթարկվել նավթաբազան: Պարբերականի տվյալներով՝ այնտեղ է գտնվում «Օրյոլնեֆտեպրոդուկտ» ձեռնարկությունը, որն ավելի վաղ արդեն անօդաչուների հարձակման էր ենթարկվել: Ուկրաինական Supernova+ տելեգրամյան ալիքը ևս հաղորդում է Լիվնիում նավթաբազայի հրդեհի մասին:

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է ութ տարածաշրջանների, բռնազավթված Ղրիմի և Սև ծովի օդային տարածքում ուկրաինական 45 անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին:

Ուկրաինայի իշխանությունները դեռ չեն մեկնաբանել Օրյոլի մարզի նավթաբազային հասցված հարվածի մասին տեղեկատվությունը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG