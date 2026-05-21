Ռուսաստանը միջուկային ռազմամթերք է տեղափոխել Բելառուս՝ զորավարժությունների համար

Միջուկային խոշոր զորավարժանքների շրջանակում Ռուսաստանը միջուկային ռազմամթերք է մատակարարել Բելառուս՝ դաշտային ռազմապահեստներ, հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Եռօրյա զորավարժությունները մեկնարկել են մայիսի 19-ին և անցկացվում են ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Բելառուսի տարածքում։
ՌԴ պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ՝ Բելառուսում տեղակայված հրթիռային ստորաբաժանումը վարժանքներ է անցկացնում «Իսկանդեր-Մ» շարժական օպերատիվ-մարտավարական հրթիռային համակարգերի կիրառման ուղղությամբ։
Զորավարժություններն անցկացվում են ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ Մոսկվան շարունակում է կոշտ հռետորաբանությունը Արևմուտքի հասցեին։ Պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի քանի անգամ հիշեցրել է երկրի միջուկային կարողությունների մասին՝ փորձելով զգուշացնել Արևմուտքին Կիևին աջակցելու հետևանքների մասին։