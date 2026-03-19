Զոհ, վիրավորներ Ուկրաինայում ռուսական անօդաչուների հարվածներից

Ռուսական անօդաչու թռչող սարքի առանձին հարձակման հետևանքով, որը տեղի է ունեցել ավելի վաղ, սպանվել է 62-ամյա մի տղամարդ, որը մահացել է մինչև բժիշկների ժամանումը Վելիկա Պիսարովկա համայնք, հայտնել է Սումիի մարզի նահանգապետը։
Անօդաչուների հարվածներից տուժել են նաև Օդեսայի նավահանգստային ենթակառուցվածքները, վիրավորվել է չորս մարդ, բնակելի մի քանի շենք փլուզվել է, թաղամասերում հրդեհ է բռնկվել։
Կրեմլը շարունակում է պնդել, թե խաղաղ բնակավայրերը չի թիրախավորում։ Արդեն հինգերորդ տարին շարունակվող հակամարտությունը դադարեցնելու շուրջ ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ սկսված բանակցությունները խափանվել են՝ Իրանի հետ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի պատճառով: