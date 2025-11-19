19 զոհ և 66 վիրավոր՝ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածների հետևանքով

Ուկրաինայի արևմուտքում գտնվող Տերնոպոլի քաղաքի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի կողմից գիշերը իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 19 մարդ, տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է հայտնում են ուկրաինացի պաշտոնյաները։
Գիշերային հարձակման ժամանակ Ռուսաստանը արձակել է ավելի քան 470 անօդաչու թռչող սարք և 48 հրթիռ, հայտնում են պաշտոնյաները: Լեհաստանը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է և սահմանակից է արևմտյան Ուկրաինային, ժամանակավորապես փակել է երկրի հարավ-արևելքում գտնվող Ժեշով և Լյուբլինի օդանավակայանները:
Զելենսկին կոչ է արել Ռուսաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրել
Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու նպատակով Թուրքիայում բանակցություններ վարող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ Տերնոպոլում բազմահարկ բնակելի շենքեր են վնասվել:
Նա դաշնակիցներին կոչ է արել Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնել՝ Ուկրաինայում գրեթե չորս տարի տևած պատերազմը դադարեցնելու համար, այդ թվում՝ Կիևին ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տրամադրելով։