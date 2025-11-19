Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

19 զոհ և 66 վիրավոր՝ Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածների հետևանքով

Ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքները Տերնոպոլում, Ուկրաինա, նոյեմբերի 19, 2025թ.
Ռուսական հրթիռային հարձակման հետևանքները Տերնոպոլում, Ուկրաինա, նոյեմբերի 19, 2025թ.

Ուկրաինայի արևմուտքում գտնվող Տերնոպոլի քաղաքի բնակելի շենքի վրա ռուսական հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի կողմից գիշերը իրականացված հարձակման հետևանքով զոհվել է 19 մարդ, տասնյակից ավելի մարդ վիրավորվել է հայտնում են ուկրաինացի պաշտոնյաները։

Գիշերային հարձակման ժամանակ Ռուսաստանը արձակել է ավելի քան 470 անօդաչու թռչող սարք և 48 հրթիռ, հայտնում են պաշտոնյաները: Լեհաստանը, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն է և սահմանակից է արևմտյան Ուկրաինային, ժամանակավորապես փակել է երկրի հարավ-արևելքում գտնվող Ժեշով և Լյուբլինի օդանավակայանները:

Զելենսկին կոչ է արել Ռուսաստանի վրա ավելի մեծ ճնշում գործադրել

Ռուսաստանի հետ խաղաղության բանակցությունները վերսկսելու նպատակով Թուրքիայում բանակցություններ վարող նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է, որ Տերնոպոլում բազմահարկ բնակելի շենքեր են վնասվել:

Նա դաշնակիցներին կոչ է արել Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնել՝ Ուկրաինայում գրեթե չորս տարի տևած պատերազմը դադարեցնելու համար, այդ թվում՝ Կիևին ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ տրամադրելով։

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG