Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զննություն՝ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող հողամասում

Իրավապահները զննություն են անում Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող հողամասում մի քրեական գործով, որը հարուցված է 2020 թվականին և որով ընդդիմադիր գործիչը մեկ անգամ հարցաքննվել է որպես վկա, մեղադրյալի կարգավիճակ չունի:

Նրա փաստաբան Էմին Խաչատրյանն «Ազատության» հետ զրույցում փոխանցեց, որ այս գործը չի առնչվում Ծառուկյանին, նա չի էլ մասնակցում քննչական այս գործողությանը: Գործը վերաբերում է Առինջ համայնքի նախկին ղեկավարներին:

«Ադ գործի շրջանակում անհրաժեշտություն է առաջացել, որ Առինջ համայնքում մի քանի հողատարածքներ զննվեն, այդ թվում նաև պարոն Ծառուկյանին պատկանող այլ առանձնատան հողատարածքը: Ըստ էության, այդ գործողությունն է կատարվում, այսինքն՝ խուզարկություն չի կատարվում: Կարծում եմ, որ այդ գործի շրջանակում փորձագետներին անհրաժեշտ է տվյալներ՝ լուսանկարներ, որոնց օգնությամբ հետագայում փորձագետի եզրակացություն պետք է տրվի»,- ասաց փաստաբան Էմին Խաչատրյանը։

Ըստ փաստաբանի, դեռ 6 տարի առաջ իրավապահները գործ էին հարուցել խաբեության կամ վստահությունը չարաշահելու եղանակով գույքային վնաս պատճառելու հոդվածով:

Քննչականն այս գործի հետ կապված առայժմ չի մեկնաբանել։

XS
SM
MD
LG