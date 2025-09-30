Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ժողովրդավարությունը Հայաստանում վստահելի ձեռքերում է. վարչապետ

Ժողովրդավարությունը Հայաստանում վստահելի ձեռքերում է, ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի ելույթում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

«Ես ինձ հետ ԵԽԽՎ եմ բերել թե՛ հաջողությունների, թե՛ անհաջողությունների պատմություններ: 2018թ. ժողովրդական ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունից ի վեր իշխանությունը Հայաստանում ընտրությունները կեղծելու որևէ փորձ չի արել: Հայաստանի քաղաքական կյանքից վերացել է ետընտրական պրոցես հասկացությունը», - հայտարարեց նա:

Խոսելով ժողովրդավարության դեմ հիբրիդային հարձակումների մասին՝ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, որ 44-օրյա պատերազմը ինչ-որ առումով հիբրիդային պատերազմի մաս էր, որի թիրախում ՀՀ պետականությունն ու անկախությունն էր։

«Հենց ժողովրդավարությունն էր, որ փրկեց Հայաստանի պետականությունն ու անկախությունը», - ասաց նա՝ հավելելով, որ պատերազմն ու ապատեղեկատվությունն այն գործիքներն էին, որոնցից օգտվելով՝ «հակաժողովրդավարական ուժերը պահանջում էին իշխանությունը հանձնել իրենց»։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG