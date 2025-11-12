Ժամանակավորապես կասեցվել են Ուկրաինայի արդարադատության նախարարի լիազորությունները

Ուկրաինայի կառավարությունը որոշել է ժամանակավորապես կասեցնել արդարադատության նախարար Գերման Գալուշչենկոյի լիազորությունները, ով անցնում է էներգետիկայի ոլորտում ստեղծված հանցավոր խմբի ու կոռուպցիայի գործով։
Գալուշչենկոն, որ ավելի վաղ զբաղեցնում էր էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը, հայտարարել է, թե պատրաստ է պաշտպանել իր շահերը իրավական ճանապարհով։
Աղմկահարույց գործում ներգրավված են նախկին ու ներկա մի շարք պաշտոնյաներ, ինչպես նաև գործարար Թիմուր Մինդիչը, ով նախագահ Զելենսկու վաղեմի գործընկերն է։ Վերջիններս, ըստ իրավապահների, տասնյակ միլիոնավոր դոլարների անօրինական շահույթ են ստացել, հիմնականում պետությանը պատկանող «Էներգոատոմ» ընկերության միջոցով, որը համակարգում է Ուկրաինայի բոլոր ատոմակայանների աշխատանքը։