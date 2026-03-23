Զելենսկին հայտնել է գերիների հնարավոր փոխանակման մասին

Կան նշաններ, որ կարող է տեղի ունենալ գերիների փոխանակում, ամերիկյան կողմի հետ երեկվա բանակցություններից հետո՝ երեկոյան տեսաուղերձում, հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:

Ֆլորիդայում կայացած բանակցություններին Ռուսաստանի ներկայացուցիչները ներկա չէին: Ամերիկյան կողմից ներկա են եղել նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները:

Զելենսկին չի հստակեցրել, թե արդյոք կշարունակվեն բանակցությունները, երբ և որտեղ դրանք կարող են տեղի ունենալ և ինչ ձևաչափով:

Նա շեշտել է, որ ամերիկյան կողմի ուշադրությունն այս պահին կենտրոնացած է առաջին հերթին Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի և ամբողջ տարածաշրջանի վրա, բայց Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ նույնպես պետք է դադարեցվի:

Զելենսկին ավելի վաղ դաշնակիցներին կոչ էր արել ուժեղացնել պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի վրա:

Վաշինգտոնը ժամանակավորապես չեղարկել է ռուսական նավթի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներ, որպեսզի օգնի հաղթահարել Մերձավոր Արևելքում պատերազմի պատճառով առաջացած մատակարարումների պակասը:

