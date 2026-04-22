Զելենսկին հայտարարել է՝ ՌԴ-ի կողմից առևանգված ավելի քան 2,100 ուկրաինացի երեխաներ վերադարձվել են հայրենիք

Ուկրաինայի նախագահ Վլաիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ «Bring Kids Back UA» նախաձեռնության գործարկումից ի վեր Ռուսաստանի կողմից առևանգված ավելի քան 2,100 ուկրաինացի երեխաներ արդեն վերադարձվել են հայրենիք։
«Միայն 150-ը վերադարձել են այս տարվա սկզբից։ Շնորհակալ եմ բոլոր գործընկերներին, որոնք աջակցում են մեզ այս հարցում»,- Telegram-ում գրել է Զելենսկին։
Նախագահ Զելենսկին տեղեկացրել է, որ Կիևը պատրաստվում է Ուկրաինացի երեխաների վերադարձի միջազգային կոալիցիայի նախարարական հանդիպմանը, որը տեղի կունենա մայիսի 11-ին Բրյուսելում։
«Վերջերս առաջին անգամ ՄԱԿ-ի մակարդակով մեր երեխաների արտաքսումն ու հարկադիր տեղափոխումը որակվել են որպես մարդկության դեմ հանցագործություն։ Սա շատ կարևոր է, և այս աշխատանքը պետք է շարունակվի»,- ասել է Ուկրաինայի նախագահը։