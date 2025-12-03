Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զելենսկին հայտարարել է, որ Ումերովը բանակցություններ կվարի Բրյուսելում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար, Ուկրաինայի Ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովն այսօր Բրյուսելում բանակցություններ կվարի եվրոպական առաջնորդների ազգային անվտանգության խորհրդականների հետ, ապա կմեկնի ԱՄՆ:

Զելենսկին Telegram-ում գրել է. «Ուկրաինայի ներկայացուցիչները Եվրոպայում իրենց գործընկերներին կտեղեկացնեն այն, ինչ հայտնի է երեկ Մոսկվայում ամերիկյան կողմի հետ շփումներից»:

Երեկ Մոսկվայում տեղի ունցեցած ռուս-ամերիկյան բանակցություններից հետո ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում խաղաղության հարցով Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները չեն հասել փոխզիջման, և խաղաղությունը ո՛չ մոտ է, ո՛չ էլ հեռու: Նա նշել է, որ կողմերը չեն կարողացել փոխզիջման գնալ ամենաբարդ հարցերից մեկի՝ տարածքային վեճերի շուրջ։

«Կողմերը քննարկել են խաղաղության ծրագրի մի քանի տարբերակներ, այդ թվում՝ տարածքների հարցը և համաձայնել են շարունակել շփումները: Ուկրաինայի համար դեռևս փոխզիջումային ծրագիր չկա. որոշ ամերիկյան առաջարկներ ընդունելի են Ռուսաստանի համար, իսկ մյուսները՝ ոչ», - ասել է ՌԴ նախագահի օգնականը:

Նախքան բանակցությունների ավարտը՝ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Դուբլինում ելույթ ունենալով հայտարարել էր, որ ամեն ինչ կախված կլինի Մոսկվայում կայանալիք բանակցություններից, բայցև վախենում է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է կորցնել հետաքրքրությունը խաղաղության գործընթացի նկատմամբ։

«Հեշտ լուծումներ չեն լինի... Կարևոր է, որ ամեն ինչ արդար և բաց լինի, որպեսզի Ուկրաինայի մեջքի հետևում խաղեր չլինեն», - հայտարարել է Զելենսկին:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG