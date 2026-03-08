Զելենսկին և Ռոբ Ջեթենը քննարկել են Ուկրաինա-Նիդերլանդներ համատեղ զենքի արտադրությունը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Նիդերլանդների վարչապետ Ռոբ Ջեթենը քննարկել են համատեղ զենքի արտադրությունը: Զելենսկին ընդգծել է Ուկրաինայի եզակի փորձը Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող իրանական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերից պաշտպանվելու հարցում։
«Կարևոր է, որ մենք զենք ենք արտադրում Նիդերլանդների հետ միասին, և մենք անպայման կշարունակենք և կընդլայնենք այս համատեղ աշխատանքը», - նշել է Զելենսկին X-ում՝ հավելելով, որ նրանք մանրամասն քննարկել են ներդրումները և արտադրության հնարավոր ծավալները։
Վերջին ամիսներին Ուկրաինան ակտիվացրել է եվրոպական երկրների հետ համատեղ զենքի արտադրություն հաստատելու ջանքերը՝ բացելով մի քանի գործարաններ՝ անօդաչու թռչող սարքեր արտադրելու համար։
Զելենսկին նաև ասել է, որ Կիևն ունի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ պայքարի եզակի փորձ, որն Իրանն ակտիվորեն օգտագործում է Մերձավոր Արևելքի երկրների վրա իր հարձակումներում։
«Նրանք գալիս են օգնելու միջոցներով», - նշեց Զելենսկին՝ հավելելով, որ Ուկրաինան կտրամադրի փորձ «Շահեդ» տեսակի անօդաչու թռչող սարքերից և թևավոր հրթիռներից պաշտպանվելու համար։