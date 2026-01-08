Զելենսկին դատապարտել է Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա Ռուսաստանի հարձակումները

Ռուսական բանակն անցած գիշեր թիրախավորել է Ուկարինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքները՝ մոտ մեկ միլիոն մարդու թողնելով առանց էլեկտրաէներգիայի, ջեռուցման և ջրամատակարարման։
Դնեպրի քաղաքապետ Բորիս Ֆիլատովը հայտարարել է, որ գիշերային հարվածները ստեղծել են «ազգային մասշտաբի արտակարգ իրավիճակ»։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարությունը հայտարարել է, որ միայն Դնեպրոպետրովսկի մարզում մոտ 800,000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, մինչ դրսում ջերմաստիճանը հասել է -11 աստիճանի։
«Էներգետիկայի ոլորտի և ենթակառուցվածքների վրա նման հարվածները բացարձակապես ոչ մի ռազմական հիմնավորում չունեն», -սոցիալական ցանցում գրել է նախագահ Զելենսկին հավելելով՝ սրանով Ռուսաստանն ուղղակի ուզում է, որ Ուկարինայում կենդանի մարդ ու կյանք չմնա։