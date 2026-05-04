Զանգվածային վրաերթ Լայպցիգում

Զանգվածային վրաերթ է տեղի ունեցել գերմանական Լայպցիգ քաղաքում։ DPA գործակալության փոխանցմամբ՝ անհայտ անձը մեքենայով մխրճվել է ամբոխի մեջ։
Ոստիկանության տվյալներով՝ բազմաթիվ վիրավորներ կան, սակայն «իրավիճակն արագորեն փոխվում է, և իրավապահները հստակ թվեր դեռ ի վիճակի չեն նշել»։
Միջադեպը տեղի է ունեցել աշխատանքային օրվա ավարտին քաղաքի ամենակենտրոնում՝ Լայպցիգի համալսարանի և քաղաքի խորհրդանիշերից մեկը համարվող Սուրբ Նիկողայոսի տաճարի հարևանությամբ։
Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն՝ հարձակման հեղինակը ձերբակալվել է։