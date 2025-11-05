Զանգվածային վրաերթ Ֆրանսիայում. 10 մարդ վիրավորվել է

Տասը մարդ է վիրավորվել այսօր Ֆրանսիայում՝ անցորդների և հեծանվորդների զանգվածային կանխամտածված վրաերթի հետևանքով։
Միջադեպը տեղի է ունեցել երկրի արևմուտքում գտնվող Օլերոն կղզում։ Հարձակումից անմիջապես հետո դրա հեղինակը լքել է ավտոմեքենան և փորձել է հրկիզել այն։ France-Presse գործակալության փոխանցմամբ, սակայն, դա նրան չի հաջողվել, քանի որ դեպքի վայր ժամանած ոստիկանները վնասազերծել են հանցագործին՝ էլեկտրաշոկերի կիրառմամբ։
Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ հարձակման հեղինակը Ֆրանսիայի 35-ամյա քաղաքացի է։ Իրավապահները նրա անունը առայժմ չեն հրապարակում։