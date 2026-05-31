Անկարգություններ, ձերբակալություններ Ֆրանսիայի տասնյակ քաղաքներում՝ ՊՍԺ-ի հաղթանակից հետո

Ֆրանսիայում ոստիկանների և ֆուտբոլային երկրպագուների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 416 մարդ է ձերբակալվել ՈՒԵՖԱ-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարի եզրափակիչ հանդիպումից հետո, որում «Պարի Սեն-Ժերմեն» ակումբը առավելության հասավ Լոնդոնի «Արսենալ»-ի նկատմամբ և երկրորդ տարին անընդմեջ հաղթեց Եվրոպայի ակումբային ֆուտբոլի ամենահեղինակավոր մրցաշարում: Առնվազն յոթ ոստիկաններ վնասվածքներ են ստացել, հաղորդում է Le Figaro-ն՝ վկայակոչելով ՆԳՆ տվյալները:
Փարիզում ձերբակալվել է 283 մարդ, փոխանցել է ներքին գործերի նախարար Լորան Նունյեսը:
Բախումները սկիզբ են առել դեռ խաղի ժամանակ. շուրջ 150 մարդ փորձել է ներխուժել Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի «Պարկ դե Պրենս» մարզադաշտ, որում կազմակերպվել էր Բուդապեշտում ընթացող եզրափակիչ հանդիպման հեռարձակումը: Ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է կիրառել և ետ է մղել ամբոխին: Մարզադաշտի մոտ ռեստորան և այլ օբյեկտներ են վնասվել:
Մի քանի հարյուր մարդ փակել է Փարիզի օղակաձև ավտոճանապարհը, ինչը հանգեցրել է լուրջ խցանումների և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, որում երկու մարդ է տուժել:
Ելիսեյան դաշտերում շուրջ 20 հազար մարդ է հետևել հեռարձակվող եզրափակիչ խաղին: Այստեղ հեծանիվներ և ավտոմեքենաներ են հրկիզել:
Փարիզի ոստիկանությունը հաղորդել է ձերբակալվածներից 24 ազդանշանային հրթիռ և հարյուր պայթուցիչ առգրավելու մասին:
Ընդհանուր առմամբ, անկարգություններ և վանդալիզմի ակտեր են գրանցվել Ֆրանսիայի 15 քաղաքներում:
Հաղորդվում է նաև խանութներ թալանելու մասին: