Թրամփը և Ծինփինը պայմանավորվել են թուլացնել առևտրային լարվածությունը և միասին աշխատել Ուկրաինայի հարցում

Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներն այսօր կայացած հանդիպմանը համաձայնության են եկել մի շարք կարևոր հարցերի շուրջ, այդ թվում՝ հազվագյուտ մետաղների, սոյայի գնման և ֆենտանիլի հետ կապված մաքսատուրքերի նվազեցման։ Հանդիպումից հետո այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
«Մենք հիանալի հանդիպում ունեցանք Սիի հետ և շատ կարևոր կետերի շուրջ համաձայնության եկանք՝ առևտուր, մաքսատուրքեր, հազվագյուտ մետաղներ», - լրագրողներին ասել է նա։
Թրամփի խոսքով՝ ԱՄՆ-ն կրճատելու է Չինաստանի նկատմամբ կիրառված մաքսատուրքերը ֆենտանիլի ճգնաժամի հետ կապված՝ մոտ 10 տոկոսով, իսկ Չինաստանը կվերականգնի սոյայի «մեծածավալ» գնումները ԱՄՆ-ից, որոնք դադարեցվել էին մայիսին՝ ի պատասխան ամերիկյան մաքսատուրքերի։
Թրամփը հավելել է, որ համաձայնություն է ձեռք բերվել նաև Չինաստանի կողմից հազվագյուտ մետաղների արտահանման սահմանափակումների վերացման շուրջ, թեև մանրամասներ դեռ չեն հրապարակվել:
Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքով՝ քննարկել են նաև Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը, և Սի Ծինփինը պատրաստակամություն է հայտնել օգնել հարցի կարգավորման գործում:
Չինական կողմը դեռ չի մեկնաբանել հանդիպումը:
Թրամփի ու Ծինփինի բանակցությունները Հարավային Կորեայում տևել են 1 ժամ 40 րոպե: