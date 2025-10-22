Մատչելիության հղումներ

Ընդդիմությունը բոյկոտում է Փաշինյանի մասնակցությամբ ԱԺ - Կառավարություն հարցուպատասխանը

Լրացված

Ընդդիմությունը բոյկոտում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությամբ խորհրդարանում մեկնարկած Ազգային ժողով - Կառավարություն հարցուպատասխանը:

«Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ պարզապես որոշել են չմասնակցել:

Կառավարությանը հարց տալու համար գրանցվել են 2 տասնյակից ավելի իշխանական պատգամավորներ:

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե ընդդիմադիր գործընկերների տեղը զբաղեցրել են օպերատորները:

«Կարող եք գրանցվել, եթե հարցեր կան, կարծում եմ, օգուտը ավելի շատ կլինի», - հեգնեց Սիմոնյանը:

«Մեր գանձերը բա ո՞ւր են էսօր» . Փաշինյանը՝ ընդդիմության մասին

«Մեր գանձերը բա ո՞ւր են էսօր», - հարցրեց վարչապետ Փաշինյանը՝ ցույց տալով խորհրդարանում ընդդիմադիրների դատարկ աթոռները:

«Գանձարանում», - արձագանքեց ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:


