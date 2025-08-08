Մատչելիության հղումներ

Ընդդիմադիր Աղվան Արշակյանի բանտային կալանքը փոխվել է տնայինի

Դատարանը բավարարել է փաստաբանների միջնորդությունը և Աղվան Արշակյանի բանտային կալանքը փոխել տնային կալանքի, տեղեկացնում է Հինգ իրավապաշտպանների նախաձեռնությունը:

Դատարանն ավելի վաղ անփոփոխ էր թողելքաղցկեղը հաղթահարած՝ «Սրբազան պայքարի» առաջնորդ Բագրատ սրբազանի գործով կալանավորած ընդդիմադիր Աղվան Արշակյանի խափանման միջոցը:

Նույն որոշումն էր կայացրել նաև դատախազը: Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն «Ազատությանն» ասել էր, որ դատախազը մերժել է ազատ արձակել Աղվան Արշակյանին, քանի որ ձեռքի տակ չկան նշանակված, բայց դեռ չավարտված բժշկական փորձաքննության արդյունքները:


